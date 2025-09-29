Η Τζώρτζια Κεφαλά μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» για το τραγούδι που ερμήνευσε μέσα στη Βουλή και έγινε viral, περνώντας σε πιο προσωπικές εξομολογήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Τζώρτζια Κεφαλά μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» για το τραγούδι που ερμήνευσε μέσα στη Βουλή και έγινε viral, περνώντας σε πιο προσωπικές εξομολογήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.