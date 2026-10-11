Την Τζόρτζια Σιακαβάρα και τον Κωνσταντίνο Πλεύρη απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός μας φακός σε μία κοινή εμφάνιση στο κέντρο της πόλης μετά από καιρό.

Το ζευγάρι που είναι μαζί από το 2023 παραμένει αγαπημένο κι ερωτευμένο, προστατεύοντας την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχαμε καιρό να τους δούμε δημόσια και η εμφάνισή τους αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη. Τα βλέμματα των περαστικών μαγνήτισε, όπως ήταν φυσικό, η Τζόρτζια Σιακαβάρα, η οποία είναι γνωστό ότι έχει ένα ιδιαίτερο στυλ.

Αυτή τη φορά η κα. Σιακαβάρα επέλεξε ένα μίντι τζιν φόρεμα το όποιο συνδύασε με ψηλοτάκουνες γόβες στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ, καθώς και αξεσουάρ στα ίδια χρώματα.

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας τον Σεπτέμβριο του 2025

Να θυμίσουμε η Τζόρτζια Σιακαβάρα αντιμετώπισε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν εισήχθη εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Διαγνώστηκε με μηροκήλη, με αποτέλεσμα ένα τμήμα του εντέρου της να παγιδευτεί ανάμεσα σε δύο κήλες. Υποβλήθηκε άμεσα σε λαπαροσκοπική επέμβαση. Όπως δήλωσε η ίδια αργότερα, η κατάσταση ήταν οριακή και υπήρχε άμεσος κίνδυνος σηψαιμίας, καθώς το έντερο είχε αρχίσει να σκουραίνει, αλλά ευτυχώς οι γιατροί πρόλαβαν να το σώσουν, χωρίς να χρειαστεί αφαίρεση τμήματος.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφήνοντας μόνο τρεις μικρές τομές, και η ίδια ανέρρωσε πλήρως προτρέποντας τους ακολούθους της στα social media να μην αγνοούν ποτέ τους έντονους πόνους.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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