Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», η Τζούλι Μασίνο μίλησε για τις αισθητικές επεμβάσεις, αλλά και για τη φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί.

Η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε πως, αν αποφάσιζε να αλλάξει κάτι στην εμφάνισή της, θα ήθελε να διορθώσει μόνο τις σακούλες κάτω από τα μάτια της.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, οι γιατροί στους οποίους απευθύνθηκε την απέτρεψαν από το να προχωρήσει στην επέμβαση.

«Αν είχα τη δυνατότητα, θα έκανα μόνο αυτή τη μικρή αλλαγή. Επισκέφθηκα τρεις διαφορετικούς χειρουργούς, όμως όλοι τους μου συνέστησαν να μην προχωρήσω, καθώς πρόκειται για μια επέμβαση που συνοδεύεται από σημαντική απώλεια αίματος και λόγω του διαβήτη που έχω, δεν θεωρείται ασφαλής για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο μήνυμα που θα ήθελε να περάσει στον κόσμο, η Τζούλι Μασίνο στάθηκε στη σημασία του σεβασμού, τόσο προς τον εαυτό μας, όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις.

Όπως είπε, το προσωπικό της μότο είναι: «Love and respect your life», υπογραμμίζοντας πως οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας πρέπει να μας σέβονται.

Αν αυτό δεν συμβαίνει, θεωρεί πως η καλύτερη επιλογή είναι να απομακρυνόμαστε, ενώ πρόσθεσε ότι όσο μεγαλώνουμε, αποκτά μεγαλύτερη σημασία να γνωρίζουμε όχι μόνο τι θέλουμε από τη ζωή, αλλά και τι δεν είμαστε πλέον διατεθειμένοι να δεχτούμε.

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