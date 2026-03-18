Δυναμικό comeback στα social media έκανε η Τζούλια Αλεξανδράτου, τραβώντας ξανά πάνω της όλα τα βλέμματα. Μετά από μια περίοδο αποχής, η πρώην Β’ Star Hellas προχώρησε σε ένα “γενικό καθάρισμα” των προφίλ της σε TikTok και Instagram, διαγράφοντας το παρελθόν και κάνοντας μια νέα αρχή με νέο περιεχόμενο που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε ένα από τα βίντεό της, η Τζούλια Αλεξανδράτου κλήθηκε να απαντήσει αν προτιμά άντρες με κοιλιακούς ή με κοιλιά: «Ούτε μ’ αρέσουν οι κοιλιακοί, το θεωρώ τραγικό ένας άντρας η ζωή του να είναι το γυμναστήριο. Δηλαδή όταν θα μου πει γυμναστήριο, θα ξενερώσω. Τι γυμναστήριο, είναι ξενέρα. Το άλλο άκρο, που είναι η κοιλιά, όχι δεν θέλω να πιάνω μια πλαδαρή κοιλιά όταν είμαι με τον άνθρωπό μου, οπότε κάτι ενδιάμεσο», είπε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια για την εμφάνισή της

Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν έμεινε μόνο στα όσα είπε στο εν λόγω απόσπασμα. Κάτω από το βίντεο, δεκάδες χρήστες σχολίασαν την εμφάνισή της, με αρκετούς να εστιάζουν στο μακιγιάζ και ιδιαίτερα στο χρώμα των χειλιών της.

Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν, υπήρχαν και ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις, όπως: «Πέθανε και δεν το ξέρει;», «Καταστράφηκε αυτή η κοπέλα, και ήταν πανέμορφη», «Φοβήθηκε και ο φόβος» ή «Ποτέ δεν περίμενα να χαλάσει τόσο πολύ μια πανέμορφη κοπέλα», αλλά και παρατηρήσεις για το στυλ της. Φυσικά δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις με την εποχή που κατακτούσε τίτλους ομορφιάς. Κάποιοι ανέφεραν ότι δεν την κολακεύουν καθόλου τα χρώματα που επέλεξε, ενώ άλλοι σχολίασαν πως μοιάζει με την Ελένη Βλαχάκη από το Κωνσταντίνου και Ελένης, που είχε βαφτεί εκρού για να προσποιηθεί την άρρωστη σε ένα επεισόδιο.

