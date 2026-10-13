Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή «Super Κατερίνα» προχώρησαν η Τζούλια Κόλλια και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Μακρυγιώργης.

Σε μια κοινή συνέντευξη, το ζευγάρι αναφέρθηκε στη γνωριμία του, στα 15 χρόνια κοινής πορείας, αλλά και στις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητά τους ο ερχομός του παιδιού τους. Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη εμπειρία της αποβολής στη δεύτερη εγκυμοσύνη της, τη διάγνωσή της με αυτοάνοσο νόσημα, καθώς και για τα σχόλια που έχουν δεχθεί κατά καιρούς. Παράλληλα, τόνισε πόσο σημαντικό είναι για ένα ζευγάρι να διατηρεί τον προσωπικό του χρόνο και τις ισορροπίες του, ακόμα και μέσα στις αυξημένες απαιτήσεις της γονεϊκότητας.

«Είναι σημαντικό το ζευγάρι να περνάει χρόνο και μόνο του και η αλήθεια είναι ότι το προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή, από όταν ο Άρης ήταν πάρα πολύ μικρός. Γιατί όποιος πει ότι δεν χρειάζεται το ζευγάρι διακοπές, είναι θέμα χρόνου να συμβεί και το κάτι άλλο», είπε αρχικά η Τζούλια Κόλλια.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσαρμογή μετά τη γέννηση του παιδιού και στη σημασία της κατανόησης από τον σύντροφο κατά το πρώτο διάστημα της μητρότητας.

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«Το πρώτο διάστημα μετά τον ερχομό του μικρού, όλες οι μαμάδες τρώμε μια πρώτη φρίκη, αλλά εκεί πρέπει σίγουρα να κατανοήσει πάρα πολύ καλά το άτομο το οποίο είναι δίπλα σου τι συμβαίνει, να δείξει μια ανοχή και να μπορέσετε να το ξεπεράσετε», πρόσθεσε.

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε σε μια κηδεία

Ο Κωνσταντίνος Μακρυγιώργης, από την πλευρά του, αποκάλυψε ότι η πρώτη τους συνάντηση έγινε σε μια κηδεία. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η περίσταση δεν συνδεόταν με κάποια ιδιαίτερα προσωπική απώλεια για τους δυο τους.

«Είχαμε γνωριστεί σε κηδεία αλλά δεν ήταν κάτι πολύ προσωπικό για εμάς, οπότε δεν μας είχε επιβαρύνει», ανέφερε ο πλαστικός χειρουργός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τζούλια Κόλλια (@juliakollia)

Η αποβολή και η διάγνωση με αυτοάνοσο

Η Τζούλια Κόλλια μίλησε επίσης για την απώλεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Όπως περιέγραψε, μετά την αποβολή ανακάλυψε ότι έχει αυτοάνοσο και πλέον ακολουθεί αγωγή, ενώ υποβάλλεται συστηματικά σε εξετάσεις.

«Ήταν έτσι μια δυσάρεστη περίπτωση. Το καλό στη δική μου περίπτωση ήταν ότι έτσι ανακάλυψα το αυτοάνοσο. Τώρα ας πούμε έχω μπει σε μια διαδικασία που το ελέγχω, κάνω την αγωγή μου, κάνω συνεχώς εξετάσεις, οπότε ευελπιστώ να είναι ελεγχόμενη όλη η κατάσταση».

Η ίδια είχε γνωστοποιήσει την αποβολή τον Ιούνιο του 2025, μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok. Τότε είχε δημοσιεύσει το βίντεο με το οποίο ανακοίνωνε στον σύζυγό της ότι περίμεναν δεύτερο παιδί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τζούλια Κόλλια (@juliakollia)

Η απάντηση για τα σχόλια γύρω από τον γάμο της

Στη συνέντευξη, η Τζούλια Κόλλια αναφέρθηκε και στις κρίσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μακρυγιώργη. Όπως είπε, αρκετά από τα σχόλια επικεντρώνονται στο επάγγελμα του συζύγου της, παραβλέποντας τα χρόνια που έχουν περάσει μαζί.

«Το πιο κοινότυπο σχόλιο που ακούμε είναι το “α ωραία, με τον γιατρό, με τον πλαστικό, που σου έκανε επέμβαση”. Είμαστε μαζί δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια. Τα χτίσαμε όλα από το μηδέν».

Η Τζούλια Κόλλια έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το My Style Rocks και δραστηριοποιείται ως influencer και μοντέλο. Με τον σύζυγό της έχουν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2023.

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