Η Τζούλια Νόβα μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, τη σχέση με τον σύζυγό της Μιχάλη Βιτζηλαίο, αλλά και ένα πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, μέσα από συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Το μοντέλο αποκάλυψε αρχικά ότι μια κρέμα που δοκίμασε προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση στην επιδερμίδα της και κυρίως στα μάτια της: «Ήμουν με πρηξίματα, τσουξίματα και παγάκια όλη την εβδομάδα. Στην αρχή φοβήθηκα πολύ όταν ξύπνησα και είδα τι είχε συμβεί», ανέφερε, εξηγώντας πως πλέον η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, μίλησε και για την καθημερινότητά της ως μητέρα της μικρής Δαείρας, περιγράφοντας τη μητρότητα ως «μια ευχάριστη τρέλα», που όμως συνοδεύεται και από μεγάλη κούραση.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο έχει αλλάξει η ζωή και η σχέση της μετά τον ερχομό της κόρης τους, αποκαλύπτοντας πως πολλές φορές αισθάνεται ενοχές όταν απομακρύνεται από το παιδί της κάτι που, όπως είπε, ενισχύεται και από τη στάση του συζύγου της.

«Ο σύζυγός μου μου μεταδίδει κάποιες τύψεις με το παιδί, γιατί δεν θέλει καθόλου να αφήνω τη μικρή», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Η Τζούλια Νόβα και ο Μιχάλης Βιτζηλαίος παντρεύτηκαν το 2021 με πολιτικό γάμο στην Πάρνηθα και λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Δαείρα.

