Η Τζούλια Νόβα μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε όταν εργαζόταν στον «Τροχό της Τύχης», αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν έντονη πίεση και άσχημες συμπεριφορές στα παρασκήνια, κάτι που την επηρέασε σημαντικά ψυχολογικά.

Όπως εξήγησε, υπήρχαν στιγμές που της μιλούσαν πολύ αυστηρά και κατηγορηματικά, με αποτέλεσμα να στενοχωριέται έντονα, να κλαίει και τελικά να εμφανίσει ακόμη και ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Η ίδια ανέφερε ότι, λόγω της ηλικίας και της εμπειρίας της τότε, δεν μπορούσε να διαχειριστεί εύκολα τις εντάσεις και συχνά απέφευγε να αντιδράσει.

Παράλληλα, περιέγραψε ότι υπήρχαν ημέρες με εξαντλητικά ωράρια, ενώ κάποιες φορές της αποδίδονταν ευθύνες για καθυστερήσεις, παρότι, όπως υποστηρίζει, ήταν τυπική και επαγγελματίας στη δουλειά της.

Η κατάσταση αυτή την επηρέαζε ψυχολογικά, αν και προσπάθησε να αποδείξει το αντίθετο με τη στάση της.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα με τον παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη, τονίζοντας πως δεν έφερε καμία ευθύνη για όσα συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες.

Govastiletto.gr – Τζούλια Νόβα για Τροχό της Τύχης: «Είχα κουραστεί και ψυχολογικά πάρα πολύ, έσκυβα το κεφάλι όταν μου φώναζαν»