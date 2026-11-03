Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έκανε το ντεμπούτο του σε μια νέα συνεργασία με την Calvin Klein, πρωταγωνιστώντας στην καμπάνια για τη σειρά εσωρούχων «Icon Cotton Stretch» της διάσημης εταιρείας.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής αφήνει για λίγο τα γήπεδα και ποζάρει για το γνωστό brand, δίνοντας το δικό του στίγμα στη νέα διαφημιστική καμπάνια.

«Χάρηκα πολύ που δούλεψα για αυτή την καμπάνια. Μου άρεσε η ιδέα του “icon underneath” – ότι η αυτοπεποίθηση ξεκινά από το να νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου», δήλωσε ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jude Bellingham (@judebellingham)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Calvin Klein (@calvinklein)

Ποιος είναι ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ;

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 2003 στο Στόουρμπριτζ της Αγγλίας, κοντά στο Μπέρμιγχαμ.

Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με έντονη σχέση με το ποδόσφαιρο, καθώς ο πατέρας του, Μαρκ Μπέλινγκχαμ, υπήρξε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως αστυνομικός.

Από μικρός, ο Τζουντ είχε ως πρότυπο τον Ζινεντίν Ζιντάν, κάτι που φαίνεται πως επηρέασε και την επιλογή του να φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 5 στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jude Bellingham (@judebellingham)

Η πρώτη επαφή με το ποδόσφαιρο

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ήρθε σε επαφή με το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 4 ετών, χωρίς όμως να ενθουσιαστεί αμέσως με το άθλημα.

Όπως έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή του στην αγγλική ομοσπονδία, αρχικά προτιμούσε να ασχολείται με τις φανέλες και τα παιχνίδια προθέρμανσης, μέχρι να αναπτύξει σταδιακά την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Η πρώτη του ομάδα και τα πρώτα βήματα

Η πρώτη ομάδα του ήταν η Stourbridge Juniors, μια ερασιτεχνική ομάδα που είχε ιδρύσει ο πατέρας του, ο οποίος είχε αναλάβει και την προπόνησή του.

Στην ηλικία των 7 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Birmingham City, όπου ξεκίνησε την οργανωμένη ποδοσφαιρική του εκπαίδευση.

Ο ρόλος του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Με τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Άγγλος μέσος απέκτησε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο. Συχνά αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως δεύτερος επιθετικός ή «ψευδές εννιάρι».

Η αλλαγή αυτή τού έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει πιο ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας, κάτι που φάνηκε από το εντυπωσιακό ξεκίνημά του, καθώς σημείωσε 10 γκολ στα πρώτα 10 παιχνίδια του με τη φανέλα της Ρεάλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jude Bellingham (@judebellingham)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jude Bellingham (@judebellingham)

Η σχέση με την Αμερικανίδα influencer

Το όνομα του Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή, με την Αμερικανίδα μοντέλο και influencer, Ashlyn Castro να συνδέεται μαζί του τα τελευταία χρόνια.

View this post on Instagram A post shared by Ashlyn Castro (@ashlyncastro)

Οι πρώτες φήμες περί σχέσης εμφανίστηκαν στα τέλη του 2024, ενώ στις αρχές του 2025 εκείνη βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα της Real Madrid, έχοντας στο πλευρό της μέλη της οικογένειας του ποδοσφαιριστή.

Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η προσωπική τους ζωή, οι δυο τους προτιμούν να διατηρούν χαμηλό προφίλ και να μην προβάλλουν δημόσια τη σχέση τους.

Ωστόσο, έχουν πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις, ενώ έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες τους από ταξίδια και αθλητικές διοργανώσεις, χωρίς να τοποθετείται κανείς δημόσια για τη μεταξύ τους σχέση.