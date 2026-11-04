Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ βρίσκεται, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, αφού σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε μια από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Ο Άγγλος διεθνής μέσος ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με την αποστολή της ισπανικής ομάδας και δεν άργησε να επιβεβαιώσει την παρουσία του στη χώρα μας, ανεβάζοντας φωτογραφία από το αεροδρόμιο στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media.