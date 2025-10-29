Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Τζόυς Ευείδη μίλησε στο vidcast των Rainbow Mermaids και αναφέρθηκε στη θρυλική σειρά του Mega, «Το Ρετιρέ», που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι, παρά τη δημοφιλία της, το κασέ της ήταν πολύ χαμηλό: «Πάντα επέλεγα δουλειές με πολύ κόσμο που εξ ορισμού δε μπορούσες να έχεις μεγάλο κασέ και δε φημίζομαι για το πόσο καλά ρυθμίζω τα οικονομικά μου.

Δηλαδή στο κούτελό μου λέει: πιάστε μου τον κ@@λο και μου τον πιάνουν. Το όνειρό μου είναι να είχα μάνατζερ, είναι το χειρότερό μου να συζητάω οικονομικά. Σκότωσέ με καλύτερα. Οι Τρεις Χάριτες ήταν καλύτερα πληρωμένες, ενώ το Ρετιρέ όχι. Θυμάμαι ότι έπαιρνα 26.000 δραχμές. Πιο ξεφτίλα πεθαίνεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι τα υψηλότερα ποσά πήγαιναν στις πρωταγωνίστριες της σειράς: «Τα πιο πολλά λεφτά πρέπει να ήταν 100.000 δραχμές που έπαιρνε η Κατερίνα Γιουλάκη, ως πρωταγωνίστρια».

Η Τζόυς Ευείδη τόνισε με χιούμορ και αμεσότητα τις δυσκολίες της εποχής και τη σημασία του να απολαμβάνεις τη δουλειά σου, παρά τις οικονομικές προκλήσεις.

Το «Ρετιρέ» υπήρξε μία από τις θρυλικές σειρές του Mega που προβλήθηκε από το 1990 έως το 1992.