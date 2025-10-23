Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μετά την Diane Keaton που άφησε 5 εκατομμύρια δολάρια στον αγαπημένο της σκύλο, τον Reggie, μετά τον θάνατό της, τώρα έρχεται η Τζόυς Ευείδη να δηλώσει ότι σκέφτεται να γράψει την περιουσία της στα σκυλιά της.

Αναλυτικότερα, η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε την Τζόυς Ευείδη σε event με την ηθοποιό να απαντά στην ερώτηση που δέχθηκε για το αν τη βασανίζει η σκέψη για το ποιος θα την φροντίζει στο μέλλον.

Αρχικά, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός είπε: «Φαντάζομαι ότι πολλές γειτόνισσές μου με κουτσομπολεύουν».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν τη βασανίζει η σκέψη για το ποιος θα τη φροντίζει στο μέλλον, η ίδια απάντησε: «Εννοείς που είμαι γεροντοκόρη; Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ελεύθερη. Σκέφτομαι να γράψω την περιουσία στα σκυλιά μου. Σαν το σκυλί στ‘ αμπέλι θα πάω, δεν έχω απορίες».

Η συζήτηση στη συνέχεια στράφηκε στην τρυφερή στιγμή που έζησε με τους συνεργάτες της, οι οποίοι της ετοίμασαν μια συγκινητική έκπληξη για τα γενέθλιά της. Ερωτηθείσα για το πώς ένιωσε, η Τζόυς Ευείδη απάντησε: «Είναι συγκινητικό που ζεις ακόμα βασικά…!».