Σύννεφα φαίνεται πως έχουν καλύψει τη συνεργασία του Usher και του Chris Brown, καθώς οι σχέσεις των δύο καλλιτεχνών εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, παρά τις κοινές εμφανίσεις τους στη σκηνή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσωπο από το περιβάλλον τους, οι δύο τραγουδιστές δυσκολεύονται να συνυπάρξουν, με την κατάσταση να έχει επιβαρυνθεί μετά τις πρόσφατες ακυρώσεις συναυλιών της περιοδείας τους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του People, η εικόνα που παρουσιάζουν μπροστά στους θεατές δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Οι διαφωνίες τους, μάλιστα, φέρεται να είχαν ξεκινήσει πριν ακόμη αποφασίσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την κοινή R&B περιοδεία.

Οι ακυρώσεις συναυλιών και οι φήμες για τις σχέσεις τους

Το τελευταίο διάστημα, η κοινή περιοδεία των δύο τραγουδιστών έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, κυρίως εξαιτίας των ακυρώσεων που έχουν ανακοινωθεί. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν βρίσκεται και εκείνη στο Λος Άντζελες.

Πηγή από το περιβάλλον τους, μιλώντας στο People, διέψευσε ότι οι ακυρώσεις συνδέονται με τη χαμηλή ζήτηση εισιτηρίων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα αφορά τις προβληματικές σχέσεις των δύο καλλιτεχνών, περιγράφοντας χαρακτηριστικά πως «δεν αντέχει ο ένας τον άλλον».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η μεταξύ τους σχέση δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη οικειότητα, αλλά περιορίζεται κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, ο Usher φέρεται εδώ και καιρό να έχει αρνητική άποψη για τη συμπεριφορά του Chris Brown, τον οποίο θεωρεί εγωκεντρικό και επιρρεπή σε ξεσπάσματα θυμού.

Ο έντονος καβγάς πριν από τη συναυλία στην Ατλάντα

Ένα από τα περιστατικά που φέρεται να επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο το κλίμα ανάμεσά τους σημειώθηκε πριν από την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στην Ατλάντα. Η συναυλία ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου δυόμισι ωρών, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, ο Chris Brown επιθυμούσε να καθυστερήσει η έναρξη του προγράμματος, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στην περιοχή του σταδίου δυσκόλευε την έγκαιρη προσέλευση των θεατών. Με αυτόν τον τρόπο, όπως φέρεται να υποστήριζε, θα είχαν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στις θέσεις τους.

Ο Usher, ωστόσο, φέρεται να είχε διαφορετική άποψη. Η διαφωνία τους δεν άργησε να μετατραπεί σε έντονη αντιπαράθεση στα παρασκήνια.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πηγή, ο Usher απευθύνθηκε στον Chris Brown με τη φράση: «Νομίζεις ότι ξέρεις την Ατλάντα καλύτερα από εμένα;».

Οι εντάσεις, πάντως, δεν περιορίζονταν μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Οι δύο τραγουδιστές φέρεται να είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις σε καλλιτεχνικά ζητήματα, ενώ καθένας ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις που αφορούσαν την περιοδεία.

Η κοινή εμφάνιση στη σκηνή και η εικόνα που έδωσαν στο κοινό

Παρά την έντονη αντιπαράθεση, οι συνεργάτες των δύο καλλιτεχνών προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την ισορροπία, ώστε να πραγματοποιηθεί κανονικά η κοινή τους εμφάνιση.

Έτσι, ο Usher και ο Chris Brown ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και ερμήνευσαν αρκετά τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Black to Sleep» και «It Depends (Remix)».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, μάλιστα, αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν χειραψίες, δημιουργώντας την εντύπωση πως είχαν αφήσει πίσω τους τις διαφωνίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο από το περιβάλλον τους, η εικόνα που παρουσίασαν μπροστά στους θεατές δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. «Το έκαναν για το θεαθήναι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως όταν απομακρύνονταν από τη σκηνή, οι δύο τραγουδιστές εξακολουθούσαν να μην έχουν επικοινωνία μεταξύ τους.

Inside Usher and Chris Brown’s Tour Blowup and Cancellations: They Can’t ‘Stand Each Other’ (Exclusive Source) https://t.co/B8KiqhxqeO — People (@people) November 13, 2026

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