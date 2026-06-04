Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για τη νέα καθημερινότητα που βιώνει μετά τη γέννηση του γιου της, δηλώνοντας πως αυτή την περίοδο νιώθει απόλυτα γεμάτη και ευτυχισμένη.

Όπως ανέφερε, η μητρότητα και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο ραδιόφωνο την καλύπτουν πλήρως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κλείσει την πόρτα στην τηλεόραση.

Τόνισε μάλιστα, πως παραμένει ανοιχτή σε νέες προτάσεις, αλλά πλέον θα είναι πιο επιλεκτική στις επαγγελματικές της επιλογές.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε επίσης, ότι οι προετοιμασίες για τη βάφτιση του γιου της προχωρούν κανονικά. Αν και αρχικά υπήρχε σκέψη να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, τελικά το μυστήριο θα γίνει κοντά στην Αθήνα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, έχουν ήδη καταλήξει στο όνομα που θα πάρει ο μικρός, ωστόσο επέλεξαν να το κρατήσουν μυστικό μέχρι τη βάφτιση.

«Είμαστε έτοιμοι για τη βάφτιση. Έχουμε βρει το όνομα, αλλά δεν το λέμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας το μυστήριο γύρω από την τελική επιλογή του ζευγαριού.

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