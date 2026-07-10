Την ερχόμενη Κυριακή, 12 Ιουλίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν θα ζήσουν μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της κοινής τους πορείας, αφού βαφτίζουν τον ενός έτους γιο τους. Το αγαπημένο ζευγάρι, που κρατά πάντα χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, σχεδιάζει μια τελετή που θα αντανακλά πλήρως τη φιλοσοφία του: απλή, εναλλακτική, γεμάτη αγάπη, μουσική και καλούς φίλους.

Μετά τον ρομαντικό τους γάμο και τον ερχομό του παιδιού τους, που ολοκλήρωσε την ευτυχία τους, οι δυο τους ανυπομονούν για το μεγάλο γεγονός, έχοντας ρυθμίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Όλες οι λεπτομέρειες της βάφτισης

Οι προετοιμασίες για το μυστήριο γίνονται με πυρετώδεις ρυθμούς. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έχουν επιλέξει να κινηθούν μακριά από τις παραδοσιακές, στημένες δεξιώσεις. Επιθυμία τους είναι η βάφτιση να θυμίζει ένα μεγάλο, καλοκαιρινό πάρτι για τον μικρό τους «πρίγκιπα».

Το ζευγάρι αγαπά τη φύση και τη θάλασσα. Η τελετή αναμένεται να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου, στην περιοχή της Αρτέμιδας, σε ένα ειδυλλιακό, παραθαλάσσιο εκκλησάκι, που ταιριάζει με το «surfer style» του Γρηγόρη και την αγάπη της Ευρυδίκης για τις αποδράσεις.

Το ύφος θα είναι άκρως καλοκαιρινό και boho. Θα κυριαρχήσουν οι γήινες αποχρώσεις, το γαλάζιο της θάλασσας, τα φυσικά υλικά και οι custom πινελιές, όπως στοιχεία από το αγαπημένο τους βαν και τις σανίδες του σερφ.

Η λίστα των καλεσμένων, που δεν θα ξεπεράσει τα 70 άτομα, περιλαμβάνει στενούς συγγενείς, αγαπημένους φίλους από το χώρο της τηλεόρασης και των media, καθώς και την ευρύτερη παρέα τους που ασχολείται με τα extreme sports.

Νονοί του παιδιού θα είναι η Γωγώ Φαρμάκη, αλλά και ένας παιδικός φίλος του Γρηγόρη Μόργκαν.

Δεν θα μπορούσε να λείπει η καλή μουσική. Το ζευγάρι, που πρόσφατα πήρε τον μικρό στην πρώτη του ροκ συναυλία στο Release Athens Festival, ετοιμάζει ένα non-stop πάρτι γεμάτο ενέργεια.

Η γνωριμία που ξεκίνησε από κοινά ενδιαφέροντα

Η ιστορία αγάπης της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν ξεκίνησε αθόρυβα. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2019 στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στα Χανιά. Αν και οι δυο τους κινούνταν σε παρόμοιους κύκλους, η σπίθα άναψε μέσα από το κοινό τους πάθος για τα ταξίδια, την άθληση και τη θάλασσα.

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, μουσικός και λάτρης του σερφ, βρήκε στην Ευρυδίκη, μια δυναμική αθλητικογράφο και influencer, το απόλυτο ταίρι του.

Στην αρχή της σχέσης τους, επέλεξαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι κοινές αποδράσεις τους σε αγαπημένους προορισμούς και οι φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα άρχισαν σιγά-σιγά να προδίδουν ότι γεννιέται κάτι όμορφο ανάμεσά τους. Η χημεία τους ήταν εμφανής: δύο άνθρωποι ελεύθεροι, με θετική ενέργεια, που στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα.

Ο εναλλακτικός γάμος στα Χανιά

Η σχέση τους επισφραγίστηκε με τον πιο όμορφο τρόπο την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου του 2024.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν στην Κρήτη, στο επιβλητικό σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα πανέμορφα Χανιά, ένα τόπο που λατρεύουν και επισκέπτονται συχνά.

Ο γάμος τους έγινε talk of the town για τον αυθορμητισμό και τη μοναδική του ατμόσφαιρα. Η Ευρυδίκη έλαμπε μέσα στο νυφικό της, ενώ ο Γρηγόρης, πιστός στο προσωπικό του στυλ, ήταν ο ιδανικός γαμπρός δίπλα της.

Το μυστήριο και το πάρτι που ακολούθησε στο γνωστό beach bar «Liokalyvo» των Χανίων είχαν όλα τα στοιχεία ενός αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού, με τους καλεσμένους να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην άμμο.

Ο ερχομός του γιου τους και η νέα καθημερινότητα

Η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα, την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους. Ο ερχομός του μωρού άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές τους, φέρνοντας απέραντη χαρά στο σπίτι τους.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει μοιραστεί αρκετές φορές μέσω των social media τρυφερά στιγμιότυπα από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά. Από τις βόλτες στην παιδική χαρά για τα γενέθλιά της μέχρι τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις στην παραλία, ο μικρός είναι πλέον ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, από την άλλη πλευρά, έχει δηλώσει δημόσια ότι η πατρότητα τον άλλαξε και τον ωρίμασε, ενώ δεν παραλείπει να εκφράζει τον θαυμασμό και την αγάπη του προς την Ευρυδίκη για τον ρόλο της ως μητέρα.

Η βάφτιση της ερχόμενης Κυριακής 12 Ιουλίου αποτελεί το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την οικογένειά τους. Φίλοι και συγγενείς είναι έτοιμοι να βρεθούν στο πλευρό τους για να τσουγκρίσουν τα ποτήρια τους, να ευχηθούν στο μικρό να είναι πάντα υγιής και δυνατός, και να δημιουργήσουν νέες, πανέμορφες αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα.

govastiletto.gr – Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Βαφτίζουν τον γιο τους! Η ημερομηνία και οι δύο νονοί