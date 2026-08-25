Η Βαλεντίνη Παπαδάκη δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τα σχόλια που δέχτηκε μετά από πρόσφατη ανάρτησή της με τον Κώστα Σόμμερ και τα δύο παιδιά τους, με αφορμή τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

Η make up artist, που συνήθως επιλέγει να μην απαντά στα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media, αυτή τη φορά θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories της.

Αφορμή στάθηκε μια οικογενειακή ανάρτηση από την πρόσφατη απόδρασή τους στο Αρκαδικό Χωριό.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές τους με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους, Ιάσονα και Σιμόνη, ωστόσο ανάμεσα στα σχόλια υπήρχαν και ορισμένα που εστίαζαν στην ηλικιακή διαφορά του ζευγαριού.

Μάλιστα, ένας χρήστης την ρώτησε χαρακτηριστικά γιατί δεν επέλεξε έναν νεότερο άνδρα, σχόλιο που φαίνεται πως ήταν αυτό που την έκανε να αντιδράσει.

«Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για κάτι τέτοιο, γιατί γενικώς τα αρνητικά σχόλια δεν τα σχολιάζω, παρότι κάποια μπορεί να με επηρεάζουν. Γενικά δεν απαντάω και προσπαθώ να μην ασχολούμαι», ανέφερε αρχικά.

«Παιδιά από έρωτα ξέρει κανένας τίποτα ή παντρεύεστε επειδή δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε για να μην ζείτε μόνοι σας και μέσα στην τοξικότητά σας; Ποιος είναι ο λόγος που είσαι με κάποιον; Υπάρχει αυτό στη ζωή σας; Το ξέρετε; Το έχετε βιώσει;», είπε μεταξύ άλλων.

Η ίδια και ο Κώστας Σόμμερ έχουν μιλήσει και στο παρελθόν για τα 18 χρόνια διαφοράς ηλικίας τους, εξηγώντας πως δεν στάθηκαν ποτέ εμπόδιο στη σχέση τους. Μάλιστα, η Βαλεντίνη Παπαδάκη έχει αναφέρει πως η έντονη προσωπικότητα και η δραστήρια καθημερινότητα του ηθοποιού, την κάνουν πολλές φορές να ξεχνά τη μεταξύ τους ηλικιακή διαφορά.

Govastiletto.gr – Κώστας Σόμμερ – Βαλεντίνη Παπαδάκη: Σε χαλαρή οικογενειακή βόλτα στη Γλυφάδα