Ο κόσμος της μόδας έστρεψε το βλέμμα του στη Ρώμη, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Valentino Garavani. Ο σπουδαίος σχεδιαστής δεν υπήρξε απλά μια προσωπικότητα του χώρου – αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα, που επηρέασε βαθιά και τον 21ο.

Οι σιλουέτες του, το χαρακτηριστικό κόκκινο και η έννοια της υψηλής ραπτικής ως τέχνης έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μόδα.

Η κηδεία του Valentino συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας, φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που έντυσε βασίλισσες, σταρ του Χόλιγουντ και γυναίκες που αναζητούσαν διαχρονική κομψότητα.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, καθώς όλοι αναγνώρισαν ότι η κληρονομιά του σχεδιαστή δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να εμπνέει το παρόν και το μέλλον.

Από νωρίς το πρωί, στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, άρχισαν να καταφθάνουν άνθρωποι του χώρου, τιμώντας με την παρουσία τους τον Valentino Garavani και το έργο του.

Το τελευταίο αντίο στην εμβληματική μορφή της μόδας επιβεβαίωσε ότι η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή για πάντα.

Φωτογραφίες: Reuters

