Η Βαλέρια Κουρούπη μίλησε για τη σχέση της με τον ηθοποιό Μάριο Δερβιτσιώτη, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι στην αρχή της γνωριμίας τους δίστασε να προχωρήσει λόγω της διαφοράς ηλικίας.

Το ζευγάρι παραχώρησε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 20 Απριλίου, όπου η ηθοποιός εξήγησε πως το γεγονός ότι εκείνη είναι μεγαλύτερη από τον σύντροφό της την έκανε αρχικά να προβληματιστεί, καθώς θεωρεί ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει διαφορετικά τέτοιες σχέσεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έχω πάρει μηνύματα από πονεμένες γυναίκες και άντρες που μου λένε “σε ευχαριστούμε που είπες για τη διαφορά ηλικίας στη σχέση σας, γιατί κι εμείς έχουμε αυτό το θέμα”. Η γυναίκα όταν είναι μεγαλύτερη, είναι κοινωνικό πρόβλημα, δεν είναι τόσο απλό. Όταν ο Μάριος μου είπε πόσο χρονών είναι, μαγκώθηκα στο να τον φλερτάρω. Σκεφτόμουν ότι είναι εμπόδιο, με την έννοια ότι “θα έχουμε κάτι να λέμε μεταξύ μας;”. Όταν τον γνώρισα καλύτερα και είδα ότι είναι ένα ώριμος άνθρωπος, με μία σοφία και είδα ότι δεν υπάρχει κάποια “απόσταση”, που έχει δουλέψει με τον εαυτό του, τότε το είδα αλλιώς. Στην αρχή σκέφτηκα “που πας κοπέλια;”», ανέφερε η ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Μάριος Δερβιτσιώτης σημείωσε πως για εκείνον η ηλικία δεν αποτέλεσε ποτέ ζήτημα στη σχέση τους.

