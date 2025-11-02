Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Βαλέρια Χοψονίδου και ο σύζυγός της, Αντώνης Βλωτιδέλλης διανύουν μία πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους καθώς εδώ και τρεις μήνες κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους.

Η γνωστή σχεδιάστρια αθλητικών ρούχων και ο θεατρικός παραγωγός και συνιδρυτής του φεστιβάλ «Act», ανυπομονούν τώρα για τις φετινές γιορτές αφού για πρώτη φορά θα τις περάσουν ως γονείς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Reallife και της Κορίνας Μανταγάρη το ζευγάρι έχει ήδη επιλέξει το όνομα που θα δώσει στον γιο του, το οποίο είναι Παναγιώτης και προετοιμάζει τη βάπτιση με τον θρησκευτικό του γάμο.

