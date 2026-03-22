Η Βαλέρια Χοψονίδου προχώρησε, μέσα από το λογαριασμό της στο Tik Tok, σε μια αναπάντεχη αποκάλυψη.

Η γνωστή σχεδιάστρια αθλητικών ρούχων, που έφερε πριν οκτώ μήνες στον κόσμο το πρώτο παιδί της, που αποτελεί τον καρπό του έρωτά της με το θεατρικό παραγωγό Αντώνη Βλωτιδέλλη, αποκάλυψε ότι ο γιος τους χρειάστηκε να υποβληθεί πριν 2,5 μήνες σε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο. Η ίδια εξήγησε ότι είχε καταλάβει από την πρώτη στιγμή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, και παρότι όλοι της έλεγαν να ηρεμήσει, εκείνη αποφάσισε να το ψάξει περεταίρω, μέχρι που ανακάλυψαν ότι ο γιος τους έχει κρανιοσυνοστέωση.

«Πώς ο μπέμπης μου χρειάστηκε να κάνει ένα σοβαρό χειρουργείο πριν 2-2,5 μήνες περίπου όταν ήταν ακριβώς 5,5 μηνών. Ο μπέμπης το πρόβλημα που είχε λέγεται κρανιοσυνοστέωση. Στους τελευταίους υπερήχους, πριν γεννήσω μου φαινόταν κάπως περίεργο το κεφάλι. Το έλεγα στον γιατρό μου και μου έλεγε να μην ανησυχώ γιατί δεν υπάρχει τίποτα, η περίμετρος του κεφαλιού ήταν φυσιολογική, όπως και όλα.

Γεννάω. Με το που γεννάω, και άρχισα να παρατηρώ το μωρό μέρα με τη μέρα, το κεφάλι πάλι μου φαινόταν περίεργο και πιο συγκεκριμένα το μέτωπο. Το συζητούσα με τον άντρα μου, με την οικογένειά μου, με την αδελφή μου που έχει κάνει και έξι παιδιά και έχει τέτοια εμπειρία, μου έλεγε να ηρεμήσω και μου έδινε δικά της παραδείγματα που όντως έτσι ήταν. Όμως εμένα με έτρωγε για κάποιο λόγο.

Το συζήτησα με την παιδίατρο που μου είπε ότι το βλέπει αυτό που λέω, αλλά να το δούμε στους 3 μήνες αν θα έχει φτιάξει και πώς θα είναι σε εκείνη τη φάση. Της το έλεγα όμως κάθε φορά που την έβλεπα. Δε μπορούσα να ηρεμήσω με τίποτα. Είχα φάει σκάλωμα…Αφού ήρθε εκείνη η ώρα, μίλησα με την παιδίατρο και πήγαμε σε έναν νευρολόγο που μας έβαλε να κάνουμε έναν υπέρηχο. Εγώ πήγαινα απλά για να ηρεμήσει το μέσα μου. Δεν περίμενα να ακούσω ότι κάτι έχει το παιδί» αναφέρει στο βίντεό της η Βαλέρια Χοψονίδου.

Και συνεχίζει λέγοντας, «Κάνουμε τον υπέρηχο και μου λέει μέσα σε ένα λεπτό ότι υπάρχει υποψία για κρανιοσυνοστέωση, ότι θα χρειαστεί να γίνει αξονική και αν επιβεβαιωθεί, να γίνει επέμβαση. Μου κόπηκαν τα πόδια. Του είπα ότι δεν καταλάβαινα τι μου λέει και ζήτησα να μου εξηγήσει με απλά λόγια τι είναι αυτό για να καταλάβω τι έχει το παιδί μου.

Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση. Το μάθαμε λίγο πριν την παραμονή Χριστουγέννων… Μέχρι να γίνει η επέμβαση, κάθε μέρα για μένα ήταν εφιάλτης…Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα, προσπαθούσαμε να σταθούμε ψυχολογικά… Το χειρουργείο ήταν πολλές ώρες, κράτησε πέντε ώρες… Μετά έκανε τρεις ώρες να συνέλθει από τη νάρκωση, που είναι σπάνιο, συνήθως χρειάζεται μια ώρα… Ένα θα σας πω, το παιδί δεν είχε τίποτα μετά.

Σήμερα 2,5 μήνες μετά είναι όλα φυσιολογικά, όλα τέλεια…Τελικά, αυτό τη μητρικό ένστικτο είναι το πιο σημαντικό από όλα».

