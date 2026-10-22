Με διακρίσεις και επαίνους αποφοίτησε από το St. Catherine’s British School Athens η Βαλέρια Λάτσιου, η 18χρονη κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου.

Η νεαρή απόφοιτος ξεχώρισε για τις εξαιρετικές της επιδόσεις και το ήθος της, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση. Μάλιστα, το ιδιωτικό σχολείο προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, συγχαίροντάς την για την εισαγωγή της στο διακεκριμένο London School of Economics and Political Science (LSE) στο Λονδίνο, όπου και συνεχίζει πλέον τις σπουδές της.

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