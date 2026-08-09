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Η Βάλια Χατζηθεοδώρου κάνει διακοπές στη Μύκονο και μέσα από δημοσίευση που έκανε στα social media, εμφανίστηκε να ποζάρει με μαγιό σε παραλίες του νησιού.
Μέσα από την ανάρτησή της, το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους ακολούθους της στιγμές από την απόδρασή της στο νησί των ανέμων.
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου κοινοποίησε στιγμιότυπά της στη θάλασσα με πολύχρωμα μπικίνι, ενώ πρόσθεσε και φωτογραφίες από βραδινές εξόδους της, φορώντας σε μία από αυτές ένα λευκό μίνι φόρεμα.
Δείτε την ανάρτησή της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Βάλια Χατζηθεοδώρου: Οι δηλώσεις για την προσωπική της ζωή