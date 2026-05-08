Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες σε πρόσφατο beauty event, αναφερόμενη τόσο στα επαγγελματικά της, όσο και στην προσωπική της ζωή.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της με την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, σημείωσε πως προς το παρόν δεν έχουν γίνει συζητήσεις για το μέλλον, εκφράζοντας όμως αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά.

Για τα προσωπικά της, η ίδια αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο είναι μόνη της και φαίνεται να το απολαμβάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προσωπικά είμαι πολύ καλά, είμαι μόνη μου… γι’ αυτό όμως είμαι πολύ καλά; Δεν ξέρω. Είμαι μόνη μου και το απολαμβάνω».

Η δήλωση αυτή δείχνει μια πιο χαλαρή και ειλικρινή στάση απέναντι στην προσωπική της ζωή, με την Βάλια Χατζηθεοδώρου να εστιάζει αυτή την περίοδο στην καθημερινότητά της και την επαγγελματική της πορεία.

