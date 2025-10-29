Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Βαλίσια Γκλέτσου είναι η μοναχοκόρη του Απόστολου Γκλέτσου, καρπός του έρωτά του από τη σχέση του με την ενδυματολόγο Μαρία Μαγγίνα, με την οποία χώρισαν το μακρινό 2006.

«Είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι στη ζωή μου. Αν δεν υπήρχε, δεν είχα λόγο να υπάρχω. Θέλω να της αφήσω μια παρακαταθήκη, ένα όνομα. Θέλω όπου πηγαίνει, γι’ αυτό και φροντίζω την υστεροφημία μου, όταν λέει “είμαι η κόρη του Γκλέτσου”, να τη σέβονται», είχε πει ο γνωστός ηθοποιός το 2023 στην Ελένη Μενεγάκη.

Η Βαλίσια Γκλέτσου είχε τα γενέθλιά της πριν από λίγες μέρες. Μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram η Βαλίσια ενημέρωσε τους followers της ότι έκλεισε «23 χρόνια στη γη» και το γιόρτασε με τους φίλους της στο κέντρο της Αθήνας.

«Η κόρη μου σπουδάζει πολιτικές επιστήμες. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να σε σκηνοθετήσει. Το τι αισθητική έχει, γνώσεις. Δεν μπορώ να συζητήσω μαζί της. Τι να συζητήσω; Για το παγκόσμιο θέατρο που έχει δει 500 παραστάσεις στα 22 της; Αισθάνομαι αγράμματος. Δεν της έδωσα το στίγμα μου, γεννήθηκε με αυτό, είμαι βλάκας», είχε πει ο Απόστολος Γκλέτσος το 2024 στην εκπομπή του Θεοχάρη Ιωαννίδη και πρόσθεσε: «Φίλη μου είναι σίγουρα, κόρη μου είναι σίγουρα, η μάνα της έκανε τεστ DNA, γιατί δεν της μοιάζει καθόλου. Μου έλεγε “κάτι έκανες”. Βοήθησαν όλοι να είμαι καλός πατέρας. Με τη μητέρα της χωρίσαμε, όταν αισθανθήκαμε ότι μας τελείωσε και στους δύο ταυτόχρονα και αισθανθήκαμε ότι μας τελειώνει το ζευγάρι και είμαστε αδέλφια. Φαντάσου δυο αδέλφια με 4 γονείς να μεγαλώνουν ένα κοριτσάκι».

Η συνεργασία με τον Απόστολο Γκλέτσο

Αν και ο ίδιος κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη σχέση τους, οι δυο τους όχι μόνο περνούν χρόνο μαζί παρακολουθώντας θεατρικές παραστάσεις, αλλά έχουν συνεργαστεί κιόλας.

Η Βαλίσια έκανε τη σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ του Γιάννη Μικερτζή για το τραγούδι «Αντρίκιες Κουβέντες» στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Απόστολος Γκλέτσος.

Αν και φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικών Επιστημών στην Πάντειο, η κόρη του Απόστολου Γκλέτσου φαίνεται πως έχει κληρονομήσει το καλλιτεχνικό του ταλέντο, γι’ αυτό και πειραματίζεται με τη σκηνοθεσία.

Μάλιστα, αν ρίξεις μια ματιά στο Instagram της θα δείτε ότι γενικότερα η ίδια έχει ένα πολύ artistic προφίλ.

