Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση προχώρησε η Βάνα Μπάρμπα, ως καλεσμένη στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ. Η δημοφιλής ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, τη μητρότητα, αλλά και τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου. Μάλιστα, παραδέχτηκε με ειλικρίνεια πως στα νεότερα της χρόνια δεν είχε την καλύτερη σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση, κάτι που ανατράπηκε ριζικά αφού έκλεισε τα 35 της έτη.

«Δεν είχα καμία αίσθηση της ομορφιάς μου, ποτέ δεν είχα αίσθηση της ομορφιάς μου, εκτός από τα 35 μου και μετά. Μέχρι την ηλικία των 35, των 37, πάντα ένιωθα ανασφαλής. Φαντάσου τώρα στα 20! Ένιωθα πολύ πιο ανασφαλής. Στην πασαρέλα ανέβηκα για να επιβιώσω, για να γλυτώσω από την επαρχία, για να γλιτώσω από αυτό που σιχαίνομαι, που λέγεται γάμος. Αυτό ήταν, ήταν ένα φευγιό. Και επειδή το φευγιό έπρεπε να γίνει, δεν υπήρχε άλλη διέξοδος», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

«Ήταν ο μόνος τρόπος να φύγω, μας έδιναν τότε και χρήματα. Θυμάμαι μας έδωσαν τότε μία γούνα που την πούλησα για να επιβιώσω στη μεγάλη πόλη, όλα αυτά που έκαναν τότε στα καλλιστεία, τα οποία τώρα αρνούμαι να πάω να τα δω. Με στεναχωρούν πια, τότε ήταν ωραία», παραδέχτηκε η Βάνα Μπάρμπα.

