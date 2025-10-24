Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τι προκάλεσε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη μέσα στο καλοκαίρι.

Όπως εξήγησε η γνωστή ηθοποιός, βίωσε μια δύσκολη περίοδο, καθώς άνθρωποι που θεωρούσε κοντινούς της, την απογοήτευσαν βαθιά.

«Μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ευτυχώς είμαι καλά. Μου συνέβη κάτι κακό που δεν το περίμενα. Κάποιοι δικοί μου άνθρωποι με πρόδωσαν και μου προκάλεσαν τεράστια στεναχώρια.

Αυτή η πίεση, αυτή η ψυχική αναστάτωση, μου ανέβασε την πίεση και εκεί έγινε το κακό. Με χτύπησε στο κεφάλι», δήλωσε συγκινημένη.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως το εγκεφαλικό δεν ήταν αιμορραγικό, γεγονός, που όπως είπε, της έσωσε τη φωνή και τη δυνατότητα να μιλά.

«Φοβήθηκα πολύ. Αν ήταν αιμορραγικό, μπορεί να μη μιλούσα ξανά. Τότε κατάλαβα ποιοι είναι πραγματικά φίλοι. Είδα ανθρώπους για τους οποίους είχα κάνει πολλά, να μην έρχονται ούτε να με δουν».

Η ίδια ανέφερε ότι για τρεις μήνες έμεινε απομονωμένη, προσπαθώντας να ανακτήσει τις δυνάμεις της τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά.

«Ήμουν εντελώς μόνη, δεν έβγαινα, δεν έβλεπα κανέναν. Τώρα όμως, είμαι ξανά στα πόδια μου και νιώθω ευγνωμοσύνη που το ξεπέρασα», κατέληξε η Βάνα Μπάρμπα.