Καλεσμένη στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου η Βάνα Μπάρμπα, η οποία τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συμμετέχει στη σειρά «Μπλε Ώρες».

Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον χρόνο και τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή και την επαγγελματική της πορεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει βιώσει ποτέ την ερωτική απόρριψη από άντρα, ενώ εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους δεν αισθάνθηκε ποτέ έτοιμη να προχωρήσει σε γάμο.

Πώς έχει αλλάξει η σχέση της με τον χρόνο

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως το πέρασμα του χρόνου την έχει βοηθήσει να αισθάνεται μεγαλύτερη ελευθερία στην υποκριτική, καθώς πλέον δεν νιώθει την ανάγκη να αποδείξει κάτι σε κανέναν.

Όπως εξήγησε, η εξωτερική εμφάνιση συχνά επισκιάζει το ταλέντο μιας γυναίκας στον χώρο της υποκριτικής, με αποτέλεσμα η εικόνα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και οι ερμηνευτικές της δυνατότητες να περνούν σε δεύτερη μοίρα.

«Συνήθως αυτό που μετράει είναι η εικόνα. Στο παγκόσμιο στερέωμα, οι γυναίκες που ήταν πάντα όμορφες, πάντα θεωρούνταν κακές ή μέτριες ηθοποιοί, γιατί ήταν τόσο έντονη η παρουσία της εικόνας που το άλλο πήγαινε σε δεύτερο πλάνο. Εγώ, που έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία πλέον, νιώθω ελεύθερη, δεν έχω να αποδείξω τίποτα, και αυτό με κάνει να παίζω πλέον τόσο φυσικά. Τα έχω βρει με τον χρόνο… Δε συμφιλιώνεσαι ποτέ όμως με το πέρασμα του χρόνου, όποιος το λέει αυτό είναι μπούρδα, ο χρόνος είναι δύσκολο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δε μου έχει πει ποτέ όχι άντρας»

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Βάνα Μπάρμπα έκανε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με τις ερωτικές της εμπειρίες. Όπως είπε, όσο ήταν νεότερη δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ την απόρριψη από κάποιον άντρα.

Ωστόσο, σήμερα θεωρεί πως μια αντίστοιχη εμπειρία θα την έκανε να αισθανθεί αρκετά ανασφαλής. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως, αν ερωτευόταν ξανά, θα δίσταζε να εκφράσει τα συναισθήματά της, φοβούμενη το ενδεχόμενο μιας αρνητικής απάντησης.

«Δε μου έχει πει ποτέ όχι άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ. Βέβαια, τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα… Όλα έχουν ένα τίμημα. Τώρα μου λείπει. Αναρωτιέμαι πώς θα άντεχα το “όχι”, ναρκισσιστικά», εξομολογήθηκε.

Γιατί δεν προχώρησε ποτέ σε γάμο

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο του γάμου, αποκαλύπτοντας πως, παρότι υπήρξαν προτάσεις, καμία δεν έφτασε τελικά κοντά στην υλοποίησή της.

Όπως εξήγησε, κάθε φορά που η προοπτική του γάμου γινόταν πιο συγκεκριμένη, η ίδια ένιωθε έντονη πίεση και την ανάγκη να απομακρυνθεί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δίνει μεγαλύτερη σημασία στη συντροφικότητα και την αγάπη, παρά στην επίσημη δέσμευση.

«Καμία πρόταση γάμου δεν ήρθε κοντά στο να γίνει πραγματικότητα… Κάθε φορά που ήταν να γίνει γάμος, εγώ ήθελα να φεύγω, ξύπναγα το πρωί και ένιωθα πανικό. Δεν πιστεύω στον γάμο, πιστεύω στη συντροφικότητα, στην αγάπη. Θεωρώ ότι ο γάμος μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα, την αγάπη. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα», δήλωσε η Βάνα Μπάρμπα.

Govastiletto.gr – Βάνα Μπάρμπα: Η επιστροφή στην tv μετά από 15 χρόνια, τα προβλήματα υγείας και η ενασχόληση με την πολιτική