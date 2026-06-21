Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στη μικρή οθόνη έπειτα από 15 χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και μιλώντας με ενθουσιασμό για αυτό το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε πως της είχε λείψει η τηλεοπτική διαδικασία, από τα γυρίσματα μέχρι την ατμόσφαιρα των συνεργασιών, τονίζοντας πως η επιστροφή αυτή της δίνει νέα ενέργεια και δημιουργική ώθηση.

«Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειψε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία, το γέλιο των συνεργατών. Όλη αυτή η αποχή μου δίνει τώρα αγάπη και δύναμη, σαν να ξεκινάω από την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η συμμετοχή της στη σειρά «Μπλε Ώρες» λειτουργεί για την ίδια ως μια ανανέωση και ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, μετά από αρκετά χρόνια μακριά από την τηλεόραση.

Παράλληλα, μίλησε και για τον ρόλο της, αποκαλύπτοντας πως υποδύεται μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ανιψιά της, την οποία μεγάλωσε σαν δικό της παιδί, μετά από μια οικογενειακή απώλεια.

Η επιστροφή της Βάνας Μπάρμπα αναμένεται να προστεθεί στα δυνατά χαρτιά της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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