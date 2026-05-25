Βάνα Μπάρμπα για Γωγώ Μαστροκώστα: «Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα, έπεφτε σε κώμα»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο «Πρωινό» για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα: «Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα που ονειρεύτηκαν πάρα πολλά αρσενικά για τον ερωτισμό που είχε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ποτέ δεν θα έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν.

Την είχαν φθονήσει αρκετοί, γιατί είχε αυτό τον ερωτισμό της ομορφιάς της, που πραγματικά ενοχλούσε. Απέδειξε όμως με το πέρασμα του χρόνου ότι είναι μια αξιοσέβαστη σύζυγος, μια αξιοσέβαστη μητέρα, και αφιερώθηκε στην οικογένειά της».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Ήταν απ’ τα λίγα, έτσι, φωτεινά πλάσματα της δεκαετίας του ’90. Θα λείψει σε όλους. Ήταν άξια μαχήτρια του αγώνα της με τον καρκίνο. Και έπεφτε σε κώμα, έπεφτε σε κώμα ξανά πάλι, και τα τελευταία χρόνια ήτανε τα πράγματα πολύ άσχημα. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, και ειδικά στο παιδί της και στον σύζυγό της».

