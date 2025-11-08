Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, η οποία τοποθετήθηκε ανοιχτά για το περιστατικό της ξαφνικής αποχώρησης του Απόστολου Γκλέτσου από το «Real View».

Η ηθοποιός, που διατηρεί χρόνια φιλία με τον Γκλέτσο και είναι κουμπάρα του Στράτου Τζώρτζογλου, εξέφρασε ξεκάθαρα τη διαφωνία της με όσα ειπώθηκαν, αλλά και με τον τρόπο που εξελίχθηκε η συζήτηση.

Αναφερόμενη στη δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις —ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»— η Μπάρμπα ήταν κατηγορηματική: «Με στεναχωρεί πολύ όλο αυτό. Ζούμε μία δύσκολη εποχή και δεν χρειάζεται να λέγονται κακίες ή υπερβολές που τελικά βλάπτουν και τον χώρο μας. Οι γενικεύσεις αυτές είναι αστείες και άδικες. Τι σημαίνει ότι “το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”; Είναι ανοησίες».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Σοφία Μουτίδου για τον τρόπο που χειρίστηκε τη συνέντευξη: «Θεωρώ ότι η Σοφία πρόσβαλε τον καλεσμένο της. Δεν μιλάμε έτσι σε μια εκπομπή, δεν επιτρέπεται. Πώς αποφασίζεις ότι ο άλλος λέει ψέματα;

Ξεπερνάμε τα όρια. Για χάρη των νούμερων, κάποιες εκπομπές γίνονται όλο και πιο επιθετικές. Αυτό είναι παλιομοδίτικο και κουραστικό. Δεν πας σε μια συνέντευξη για να σε μειώσουν και μετά να γίνεται θέμα».

Πηγή: «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Govastiletto.gr – Βάνα Μπάρμπα: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τι προκάλεσε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη