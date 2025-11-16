Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε σε κοσμική εκδήλωση και εκεί την περίμεναν κάμερες, φώτα και δημοσιογράφοι για να αποσπάσουν και να καταγράψουν τις δηλώσεις της. Η ηθοποιός, η οποία πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της πριν από μερικούς μήνες, απάντησε σε όλα με πολύ ευχάριστη διάθεση.

Ένα από τα θέματα για τα οποία θέλησαν να μάθουν την άποψή της αφορά την δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», για την οποία έδωσε εξηγήσεις αργότερα, σχετικά με το τι εννοούσε.

Για το ζήτημα αυτό, η ηθοποιός είπε με χιούμορ: «Αυτά είναι βλακείες, θα ήταν κουρασμένος από τις πρόβες. Μια μπούρδα ήταν, του το είπα. Δηλαδή οι άλλες δουλειές είναι όλες τόσο ανεξάντλητα καθαρές; Προς Θεού», ενώ όταν ο δημοσιογράφος της επισήμανε ότι μετά από αυτή τη δήλωση «πήρε φωτιά» ο Απόστολος Γκλέτσος, αναφώνησε: «Ε καλά, ο Απόστολος Γκλέτσος δεν θέλει και πολύ για να πάρει φωτιά».

Στη συνέχεια, μίλησε για ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με την υποκριτική, το γεγονός ότι δεν πληρώνονται για τις πρόβες: «Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα δεν πληρώνονται γενικώς. Δυστυχώς! Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα είναι σαν να ζούμε στο Τιμπουκτού. Είμαστε λίγο καλύτερα από την Αλβανία, προφανώς και δεν το λέω ρατσιστικά. Με ενοχλεί ότι δεν είμαστε Ευρώπη.

Πήγα σε ένα φεστιβάλ και ντράπηκα που όλοι οι ηθοποιοί ήταν με ένα ατζέντη. Πείτε μου εμείς που χτυπάμε μόνοι μας πόρτες, που κάνουμε μόνοι μας τις παραγωγές… Καμία φορά μου λένε νέα παιδιά ότι γινόμαστε ηθοποιοί και λέω “Θεέ μου, να τα έχει καλά ο Θεός”, δηλαδή να τους δίνει δύναμη να αντέχουν».

