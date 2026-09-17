Έπειτα από 15 χρόνια απουσίας, η Βάνα Μπάρμπα κάνει δυναμικό comeback στην τηλεοπτική μυθοπλασία μέσα από τη σειρά «Μπλε Ώρες», τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.

Ο ρόλος της στη σειρά «Μπλε Ώρες»

Η Βάνα Μπάρμπα υποδύεται την Ελένη Αλεξίου, μια ελεύθερη και ανεξάρτητη γυναίκα που, μετά τον χαμό της αδελφής της, αναλαμβάνει να αναθρέψει την ανιψιά της, την Εύα, σαν δικό της παιδί. Αυτή η εξέλιξη προσδίδει μια βαθιά προσωπική νότα στη μεγάλη της επιστροφή.

Έχει το all day bar στην Τσαγκαράδα και λειτουργεί σαν σταθερό σημείο μέσα σε έναν κόσμο όπου σχεδόν όλοι, έχουν κάποιο μυστικό. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον στοιχείο του casting.

Η αποχή δεν ήταν εξαφάνιση, αλλά επιλογή

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» της κυπριακής τηλεόρασης, η Βάνα Μπάρμπα ρωτήθηκε γιατί είχε πάρει την απόφαση να απέχει από την τηλεόραση πάνω από μία δεκαετία, με την ίδια να διευκρινίζει πως σχετιζόταν με το μεγάλωμα του παιδιού της.

«Δεκαπέντε χρόνια απουσίας. Γιατί; Γιατί έγινα μητέρα. Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου. Ήταν ο μεγαλύτερος ρόλος. Ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα. Η μητρότητα είναι τόσο μεγάλη, γιατί μαθαίνεις την αγάπη. Επειδή δεν είχα μια κανονική οικογένεια, ήθελα να μεγαλώσω το παιδί μου και να του δώσω τα πάντα. Την ερωτεύτηκα, όπως κάθε μητέρα. ‘Ημουν εκεί, επάνω της. Και όταν πια είδα ότι η μικρή μου μεγάλωσε και άνοιξε τα φτερά της, ελευθερώθηκα και εγώ για να ανοίξω και τα δικά μου φτερά και να γυρίσω πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια η Βάνα Μπάρμπα πέρασε σοβαρά προβλήματα υγείας από τα οποία βγήκε ακόμη πιο δυνατή. Προβλήματα για τα οποία έχει μιλήσει η ίδια κατά καιρούς σε συνεντεύξεις της.

«Η Φαίδρα και η πίστη με κρατούν. Έχω ένα παιδί και πρέπει να είμαι καλά για εκείνη, να της λέω «σ’ αγαπώ» κάθε βράδυ. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα.», έχει πει η ηθοποιός.

Τα προηγούμενα χρόνια η γνωστή ηθοποιός αφαίρεσε έναν όγκο στον οισοφάγο.

«Αφού αφαίρεσα στην αρχή έναν όγκο στον οισοφάγο, δυστυχώς διαγνώστηκα μια αιματολογική πάθηση. Αυτό το αυτοάνοσο μου δημιουργεί κινητικά προβλήματα, δεν μπορώ να σηκωθώ και να καθίσω εύκολα», είχε αποκαλύψει το 2023 στο Hello, η Βάνα Μπάρμπα.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Talk of the Town», τον Ιούνιο του 2025, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για μια πρώιμη μορφή καρκίνου που σχετιζόταν με το αίμα, για την οποία χρειάστηκε να κάνει ειδικές θεραπείες και μεταγγίσεις

«Είναι μια φάση επανεκκίνησης, ένα ξεκίνημα ξανά. Αισθάνομαι πολύ πιο γεμάτη, αισθάνομαι καλύτερα, σαν να έχω βγει νικήτρια από έναν αγώνα δρόμου», είχε πει η ίδια. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια που πέρασα, με μεγάλες απώλειες και σοβαρά προβλήματα υγείας. Μου έμαθε πολλά αυτό το κακό διάστημα, είδα πολλά και τώρα είμαι σε ένα πολύ δυνατό restart. Πιστεύω ότι είναι ένας τελευταίος κύκλος της ζωής μου, που θα κάνω πολύ ουσιαστικά πράγματα».

«Αυτό που πέρασα ήταν μια πρώτη μορφή καρκίνου, δεν ήμουν στο στάδιο 4. Είχε να κάνει με το αίμα, ακόμα κάνω ανοσολογικές θεραπείες, για να μπορώ να είμαι καλύτερα. Καθένας μπορεί να είναι νικητής, αν το προλάβει. Η πρόληψη είναι το Α και το Ω κι εγώ δεν ήμουν της πρόληψης».

Τον Μάιο του 2025, η Βάνα Μπάρμπα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Το γεγονός αυτό της προκάλεσε προσωρινή δυσκολία στην ομιλία και την οδήγησε σε μια περίοδο απομόνωσης, όμως η κατάστασή της βελτιώθηκε σημαντικά στη συνέχεια.

«Νοσηλεύομαι στη Νευρολογική τώρα, στο Αιγινήτειο. Ένα μικρό εγκεφαλικό, ποιος ξέρει… Αυτά συμβαίνουν καμιά φορά. Είναι η πίεση, είναι τα άγχη μας, είναι η ηλικία. Είναι πολλά. Το θέμα είναι ότι νιώθω ασφαλής τώρα εδώ, δεν με αφήνουν να βγω. Θα κάτσω 2-3 ημέρες. Ξύπνησα το πρωί και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν έχω ακόμα τον λόγο μου σωστό», είχε δηλώσει η Βάνα Μπάρμπα μιλώντας στο «Πρωινό».

Η ενασχόληση με την πολιτική

Η πολιτική πορεία της Βάνας Μπάρμπα χαρακτηρίζεται από τις μετακινήσεις της σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους κατά τη διάρκεια των ετών, καθώς και από τις έντονες δημόσιες τοποθετήσεις της.

Οι κυριότεροι σταθμοί και η εξέλιξη των πολιτικών της πεποιθήσεων περιλαμβάνουν:

1. Η περίοδος του ΛΑ.Ο.Σ. (2012)

Το ξεκίνημά της έγινε από τον συντηρητικό/δεξιοπατριωτικό χώρο, όταν αποδέχθηκε την πρόταση του Γιώργου Καρατζαφέρη να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ΛΑ.Ο.Σ. για τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2012. Η υποψηφιότητά της στη Β’ Αθηνών δεν απέδωσε έδρα, καθώς το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής.

2. Τοπική Αυτοδιοίκηση (2014)

Στη συνέχεια μετακινήθηκε προς την τοπική αυτοδιοίκηση, εκλεγόμενη Δημοτική Σύμβουλος στη Γλυφάδα με την παράταξη του Γιώργου Παπανικολάου, η οποία στηριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία.

3. Η υποψηφιότητα με το ΚΙΝΑΛ / ΠΑΣΟΚ (2019)

Το 2019 έκανε στροφή προς την κεντροαριστερά. Έπειτα από προσωπική πρόταση της τότε προέδρου Φώφης Γεννηματά, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της με το Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ). Ήταν υποψήφια βουλευτής στον Νότιο Τομέα της Αθήνας και στα Ιωάννινα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Κατά την περίοδο εκείνη, είχε εκφράσει δημόσια τη συμπάθειά της και προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

4. Η προσέγγιση με τη Νέα Δημοκρατία

Στα τέλη του 2022, η ηθοποιός άλλαξε ξανά πολιτική κατεύθυνση, ασκώντας κριτική στην ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ανακοίνωσε δημόσια ότι στις επόμενες εκλογές θα στήριζε τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πραγματοποίησε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμο.

Αν και υπήρχαν έντονες φήμες ότι θα ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αποσύρθηκε από τα ψηφοδέλτια, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που της παρουσιάστηκαν.

Τώρα αναμένουμε όλοι να την απολαύσουμε στην τηλεόραση και στον νέο της ρόλο στη σειρά «Μπλε Ώρες». Η σειρά θα μεταδίδεται καθημερινά, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

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