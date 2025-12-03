Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha μετέφερε σήμερα, Τετάρτη 3/12, μια είδηση της τελευταίας στιγμής.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιογράφος της εκπομπής αποκάλυψε ότι η τροχαία έκοψε, πριν από λίγα λεπτά, κλήση στην Βάνα Μπάρμπα.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, η τροχαία είδε ένα αυτοκίνητο παράνομα παρκαρισμένο και χωρίς πινακίδες. Βλέποντας τον ειδικό αριθμό που υπάρχει στο πλαίσιο που έχουν οι πινακίδες, κάλεσε τον οδηγό και εκεί κατάλαβαν ότι το αυτοκίνητο ανήκει στην Βάνα Μπάρμπα.

Τελικά, το αυτοκίνητο μετακίνησε η κόρη της, ενώ όπως έγινε γνωστό, τις πινακίδες της τις είχαν πάρει από άλλη προηγούμενη παράβαση.

govastiletto.gr – Βάνα Μπάρμπα για τις δηλώσεις του Στράτου Τζώρτζογλου για το θέατρο – «Αυτά είναι βλακείες, του το είπα»