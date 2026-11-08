Μια δύσκολη προσωπική περίοδο της ζωής της περιέγραψε η Βάνα Μπάρμπα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α Τετ».

Η ηθοποιός μίλησε για την προδοσία που, όπως υποστηρίζει, βίωσε από ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος, αλλά και για τις οικονομικές συνέπειες που είχε η συγκεκριμένη υπόθεση.

Η προδοσία από ανθρώπους που εμπιστευόταν

Όπως εξήγησε, βρέθηκε μπλεγμένη σε μια υπόθεση που θεωρεί ότι είχε στόχο να την εκθέσει και να της στερήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η οικονομική απώλεια δεν ήταν αυτό που την πλήγωσε περισσότερο.

«Για μένα τα χρήματα πάντα ήταν ο τρίτος τροχός της αμάξης, ποτέ δεν ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν η καλή ψυχολογία, αλλά όταν κατάλαβα ότι προδόθηκα από ανθρώπους που ήταν δικηγόροι μου, φίλοι μου, άνθρωποί μου… υποτίθεται, οι οποίοι με ρίξανε, είπαν ψέματα μόνο και μόνο για να πάρουν αυτοί κάποια περιουσιακά στοιχεία, κατάλαβα ότι αυτό είναι στημένο από δικούς μου ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στο εγκεφαλικό επεισόδιο

Η ηθοποιός περιέγραψε και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που ακολούθησε, συνδέοντάς την με την έντονη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

«Ήταν τέτοια η ταραχή μου και η στεναχώρια μου που μόλις το συνειδητοποίησα έπαθα το εγκεφαλικό, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα άρθρωση για 3-4 μέρες. Η κόρη μου δεν ήταν μπροστά», αποκάλυψε η Βάνα Μπάρμπα.

Govastiletto.gr – Βάνα Μπάρμπα: «Δεν μου έχει πει ποτέ όχι άντρας στη ζωή μου»