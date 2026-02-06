Η Βάνα Μπάρμπα θέλησε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, να αποχαιρετήσει τον πρώην σύντροφό της, Λάκη Ραπτάκη, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της νυχτερινής ζωής στην Ελλάδα, ο οποίος έφυγε χθες, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, από τη ζωή.

Η Βάνα Μπάρμπα έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στα social media: «Σ’ ευχαριστώ που υπήρξες στη ζωή μου… Εκεί που θα πας ετοίμασε ένα χώρο όπως εσύ ξέρεις. Θα συναντηθούμε σύντομα στις Ουράνιες Χάντρες».

