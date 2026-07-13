Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους, εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία για μικρές αποδράσεις και στιγμές χαλάρωσης.

Λίγες ημέρες μετά την κοινή τους παρουσία στην Επίδαυρο, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Βάκχες», το ζευγάρι επέλεξε να περάσει χρόνο στη θάλασσα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την εξόρμησή τους με φουσκωτό σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά κάτω από τον Ισθμό της Κορίνθου. Τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, το εντυπωσιακό τοπίο και στιγμές ξεγνοιασιάς, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η Δέσποινα Βανδή έγραψε: «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή, θα ήταν φυσικά… το καλοκαίρι! Να περνάτε όμορφα!», εκφράζοντας την αγάπη της για το ελληνικό καλοκαίρι.

View this post on Instagram A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi)

Govastiletto.gr – Δέσποινα Βανδή: Αγκαλιά με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της παράστασης «Βάκχες» στην Επίδαυρο