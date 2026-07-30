Με χιούμορ και ανεβασμένη διάθεση, η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου μοιράστηκαν ένα βίντεο από τα παρασκήνια της φωτογράφισης για την αφίσα της νέας τους συνεργασίας στο νυχτερινό κέντρο Nox.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media του νυχτερινού κέντρου, οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται χαμογελαστές μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης, ανταλλάσσοντας πειράγματα.

Η Δέσποινα Βανδή σχολίασε αρχικά πως μόλις ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να τη διορθώνει χαριτολογώντας, λέγοντας πως ήταν «η πιο ωραία φωτογράφιση».

Η Βανδή συνέχισε το αστείο, αναφέροντας πως η διαδικασία ήταν… σύντομη, αφού κράτησε περίπου επτά ώρες, προκαλώντας γέλια.

Από την πλευρά της, η Νατάσα Θεοδωρίδου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα τους μουσική συνάντηση, τονίζοντας πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι «μαγικός», ενώ φίλησε τρυφερά τη συνεργάτιδά της στο μάγουλο.

Η Δέσποινα Βανδή έκλεισε το βίντεο αφήνοντας υποσχέσεις για όσα θα ακολουθήσουν στη σκηνή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κοινό δεν μπορεί ακόμη να φανταστεί τι το περιμένει τη νέα σεζόν.

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