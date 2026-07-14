Η αντίστροφη μέτρηση για τη σπουδαιότερη μουσική συνάντηση του χειμώνα έχει ήδη ξεκινήσει! Λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν το έδαφος για την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή του NOX.

Οι δύο αγαπημένες τραγουδίστριες της ελληνικής δισκογραφίας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα σχήμα που αναμένεται να μονοπωλήσει τη νυχτερινή Αθήνα, ενώ το promo τους έχει ήδη ξεκινήσει με τον πιο δυναμικό και εντυπωσιακό τρόπο, εκτοξεύοντας την ανυπομονησία των fans στα ύψη.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι δυο τους τράβηξαν ένα ξεκαρδιστικό βίντεο το οποίο συγκέντρωσε χιλιάδες likes και αμέτρητα σχόλια. Σε αυτό βλέπουμε τη Νατάσα Θεοδωρίδου με ακουστικά και τη Δέσποινα Βανδή να της κάνει μερικές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.

«Νατάσα χαίρεσαι που θα συνεργαστούμε; Σου αρέσουν τα τραγούδια μου; Η φωνή μου σου αρέσει; Έχεις τραγουδήσει ποτέ κάποιο τραγούδι μου στο σπίτι σου μόνη σου; Θα ήθελες να φτιάξω εγώ το πρόγραμμα στο Nox; Γενικά με συμπαθείς καθόλου;», ρωτάει η Δέσποινα Βανδή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να απαντάει σε όλα όχι.

Στη λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «POV: δεν είναι αυτό που νομίζεις. ΜΑΖΙ. Η συνεργασία της χρονιάς έρχεται…».

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOX ATHENS (@noxathens)

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