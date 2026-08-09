Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Vanessa Paradis και του Samuel Benchetrit, αφού το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Η 53χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 53χρονος σκηνοθέτης επιβεβαίωσαν το χωρισμό τους την Πέμπτη 6 Αυγούστου, με εκπρόσωπο της Vanessa Paradis να επιβεβαιώνει την είδηση. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για μια κοινή και συναινετική απόφαση, με τους δυο τους να επιθυμούν να διατηρήσουν το σεβασμό και την αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω της εκπροσώπησης της Vanessa Paradis, η απόφαση να χωρίσουν ήταν αμοιβαία. Μάλιστα, οι δυο τους φέρεται να θέλουν να παραμείνουν φίλοι και να συνεχίσουν να έχουν μια σχέση που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.

Επομέμνως, ο χωρισμός τους έρχεται χωρίς δημόσια αντιπαράθεση ή κάποιο έντονο παρασκήνιο, αφού τόσο η Vanessa Paradis όσο και ο Samuel Benchetrit επιθυμούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Ο Samuel Benchetrit έχει ένα γιο, τον Jules, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Γαλλίδα ηθοποιό Marie Trintignant.

Με το χωρισμό τους ολοκληρώνεται μια σχεδόν δεκαετής ερωτική ιστορία, η οποία όλα αυτά τα χρόνια είχε παραμείνει μακριά από έντονη δημοσιότητα. Παρά το τέλος του γάμου τους, η Vanessa Paradis και ο Samuel Benchetrit επιλέγουν να γυρίσουν σελίδα με διακριτικότητα, κρατώντας ο ένας για τον άλλον την αγάπη και το σεβασμό που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

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