Η Vanessa Bryant επέλεξε τη Μύκονο για μία από τις φετινές καλοκαιρινές της αποδράσεις, ταξιδεύοντας στα τέλη Ιουνίου μαζί με τις τρεις κόρες της.

Η Vanessa βρέθηκε στο νησί με τις κόρες της διατηρώντας, όπως συνηθίζει, χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η οικογένεια επισκέφθηκε την παραλία της Ψαρρού και το γνωστό beach restaurant Nammos, όπου πέρασε αρκετές ώρες χαλάρωσης. Πριν από το γεύμα τους, πραγματοποίησαν βόλτα και αγορές στα καταστήματα της περιοχής.

Το ταξίδι είχε και ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την ίδια, καθώς η τελευταία φορά που επισκέφτηκε τη Μύκονο ήταν το 2014 μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της, Kobe Bryant, και τις δύο μεγαλύτερες κόρες τους.

Εκείνες οι διακοπές είχαν μείνει χαραγμένες ως μια όμορφη οικογενειακή ανάμνηση, γεγονός που κάνει τη φετινή επιστροφή της στο νησί ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Πηγή: NDP Photo Agency

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