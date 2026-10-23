Ο Βαγγέλης Κακουριώτης χάρισε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της σειράς «Μπλε Ώρες» μέσα από μια βαθιά συναισθηματική ερμηνεία, που έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media και συγκεντρώνει δεκάδες θετικά σχόλια.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο Βαγγέλης Κακουριώτης αποκάλυψε μια διαφορετική, πιο ευάλωτη, πλευρά του τηλεοπτικού Άγγελου, σε μια σκηνή γεμάτη αλήθεια, πόνο και ανείπωτα συναισθήματα. Ο Άγγελος, έχοντας καταναλώσει αρκετό αλκοόλ και αδυνατώντας πλέον να διαχειριστεί όσα αισθάνεται, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη γυναίκα που εξακολουθεί να αγαπά. Η Εύα τον μεταφέρει στο σπίτι του και εκείνος, αφήνοντας για πρώτη φορά στην άκρη τις άμυνες και τον εγωισμό του, της ανοίγει την καρδιά του.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης παρέδωσε μια συγκλονιστική ερμηνεία, αποτυπώνοντας με εξαιρετική αμεσότητα τη συναισθηματική κατάρρευση του ήρωά του. Μέσα από τις εκφράσεις, το βλέμμα και τις λεπτές εναλλαγές των συναισθημάτων του, κατάφερε να μεταφέρει την εσωτερική σύγκρουση του Άγγελου, δίνοντας στη σκηνή ένταση και αλήθεια.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης κερδίζει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του, καθώς από το πρώτο κιόλας επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη ερμηνευτική συνέπεια, προσεγγίζοντας τον χαρακτήρα του με ουσία, ευαισθησία και αξιοπιστία. Παράλληλα, ξεδιπλώνει το υποκριτικό του ταλέντο και στη θεατρική σκηνή, πρωταγωνιστώντας ξανά στο μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς», ενώ προετοιμάζει τη δισκογραφική του επιστροφή, με νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει από την Panik Records σύντομα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΣΚΑΪ TV (@skaitv.gr)

govastiletto.gr – Βαγγέλης Κακουριώτης: Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσιάστηκε στον στρατό – Η πρώτη φωτογραφία ντυμένος στα χακί