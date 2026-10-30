Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης προχώρησε ο κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Βαγγέλης Μητρογιάννης, τοποθετούμενος ανοιχτά για τις εξελίξεις γύρω από τον γνωστό τραγουδιστή. Για πρώτη φορά, ο ίδιος σπάει τη σιωπή του και αναφέρεται αναλυτικά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο καλλιτέχνης, στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στη σχέση του με το οικογενειακό του περιβάλλον, στην περιπέτεια της νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και στο κοινό τους ταξίδι στο Λονδίνο πριν από μερικά χρόνια.

«Είμαι σοκαρισμένος. Δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Έχω πάει και σε γιατρούς, προσπαθώ να τα βάλω σε μία τάξη μέσα στο μυαλό μου, πώς αυτό το παιδί έφυγε από τη ζωή» παραδέχεται ο Βαγγέλης Μητρογιάννης. «Ο Γιώργος ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Ήταν μια ευαίσθητη ψυχή. Έβλεπε τα πράγματα μέσα από το δικό του πρίσμα, είχε εξελιχθεί, ήταν κατασταλαγμένος. Δεν ήθελε τη στασιμότητα. Βασικά ήταν υπερευαίσθητος» εξομολογείται ο Βαγγέλης Μητρογιάννης στον Νίκο Γεωργιάδη και στη Huffpost.

«Την τελευταία περίοδο φυσικά δεν ήταν ευτυχισμένος. Κάθε άλλο θα έλεγα. Είχε ορισμένα θέματα, τα οποία τον είχαν απασχολήσει πάρα πολύ και είχαν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία του.

«Πήγε σε ένα ιατρείο που ήταν σφαγείο»

Δεν έφυγε μόνο άδικα από τη ζωή. Ήταν τραγικό, ήταν εγκληματικό αυτό που έγινε, δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Πήγε σε ένα ιατρείο που ήταν σφαγείο. Τους γιατρούς αυτούς τους ήξερε, αλλά καμία σχέση γι’ αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτή έπεσε στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες. Εμένα δεν μου είχε μιλήσει γι’ αυτήν την προγραμματισμένη επίσκεψη. Ήξερε ότι θα ήμουν αντίθετος».

«(Για ένα διάστημα) είχαμε έρθει σε απόσταση, αλλά οι δυο μας δεν είχαμε έρθει σε σύγκρουση. Κράτησα μία στάση κάτω από ορισμένα γεγονότα, από εξωγενείς παράγοντες. Πάντα είχαμε έναν κώδικα επικοινωνίας και ήξερε ότι η πόρτα μου ήταν ανοιχτή. Με πήρε ένα τηλέφωνο και ήταν σαν να μην πέρασε μία μέρα. Μου είπε “έλα από το σπίτι”».

«Επειδή μου το είχε συζητήσει, θα ήταν ωραίο να γίνει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο όνομά του που θα είχε να κάνει με τη μουσική, να εξυπηρετήσει τα παιδιά που θέλουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ακολουθήσουν τον δρόμο της μουσικής. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που πραγματικά ήθελε», εξήγησε ο Βαγγέλης Μητρογιάννης.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο Δρομοκαΐτειο είπε: «Πραγματικά ήταν μεγάλο το σοκ. Ο Γιώργος από την ώρα που μπήκε, παρά τη θέλησή του, σε αυτή την ταλαιπωρία, ζήταγε βοήθεια σε συγκεκριμένους άνθρωπος. Έλεγε “αν μείνω εδώ, θα συμβεί κάτι χειρότερο, πραγματικά θα τρελαθώ. Γιατί σίγουρα ο Γιώργος δεν ήταν ψυχασθενής».

«Ο Γιώργος είχε πραγματική αδυναμία στους γονείς του»

Για τη σχέση με την οικογένειά του αποκάλυψε: «Ο Γιώργος είχε πραγματική αδυναμία στους γονείς του και σε όλη την οικογένειά του, ιδιαίτερα στη μητέρα του. Ο Γιώργος παραφρόντιζε την οικογένειά του, ήταν ο φύλακας- άγγελος, ήταν ο Αη Βασίλης. Για να φτάσει ο Γιώργος να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα με την οικογένεια, καταλαβαίνεις πόσο είχε στεναχωρηθεί».

Όσον αφορά το άγνωστο ταξίδι τους στο Λονδίνο αποκάλυψε: «Πήγαμε σε μια κλινική που δεν ήταν κλινική αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης όπως ήταν. Ο Γιώργος πήγε στην κλινική, εγώ στο ξενοδοχείο, γιατί επιτρεπόταν μόνο ένα άτομο να τον επισκέπτεται. Μείναμε εκεί περίπου τρεις μήνες. Ήταν κάτι φυσιολογικό για μένα, δεν το ένιωθα υποχρέωση».

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη που προβλήθηκε στο Πρωινό

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