Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο ποδοσφαιριστής Βαγγέλης Παυλίδης και η Μαριάννα Σολκίδου, στη Χαλκιδική, έχοντας στο πλευρό τους όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί τα τελευταία δέκα χρόνια, αποφάσισε να επισημοποιήσει τη μακροχρόνια σχέση του σε μια συγκινητική τελετή στο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Η Μαριάννα Σολκίδου, απόφοιτη οικονομικών σπουδών, εντυπωσίασε με την κομψή της εμφάνιση και το προσεγμένο νυφικό της, ενώ ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα δεν έκρυψε τη συγκίνησή του καθ’ όλη τη διάρκεια του μυστηρίου.

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Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση σε beach bar

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση σε γνωστό beach bar της περιοχής, όπου οι καλεσμένοι γιόρτασαν μαζί με το ζευγάρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Χαλκιδική κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Βαγγέλη Παυλίδη και της Μαριάννας Σολκίδου, καθώς εκεί είχε επιλέξει ο διεθνής επιθετικός για να ζητήσει από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί.

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Ένα χρόνο μετά, το ζευγάρι επέστρεψε στο ίδιο αγαπημένο μέρος για να πραγματοποιήσει τον γάμο του.

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