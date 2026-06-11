Λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την Μαριάννα Σολκίδου, ο άσος της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης ταξίδεψε στη Μύκονο για το bachelor party του, έχοντας στο πλευρό του τον αδερφό του, Βασίλη, αλλά και αρκετούς φίλους και συμπαίκτες από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο αδερφός του άσου της Μπενφίκα, μοιράστηκε μέσω Instagram στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή ημέρα στο γνωστό beach bar Principote, όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι για να γιορτάσουν μαζί με τον Βαγγέλη.

Στο bachelor party του Έλληνα διεθνή βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Τζόλης, ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Χρήστος Ζαφείρης.

Στη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media, η παρέα ποζάρει στην παραλία της Μυκόνου, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα χαλαρό και γιορτινό, γράφοντας «Ετοιμασίες».

Ο 26χρονος επιθετικός έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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