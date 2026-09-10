Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν την έναρξή τους επηρεασμένοι από τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Η Ανθή Βούλγαρη εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, επιλέγοντας να μιλήσει για τον καλλιτέχνη όχι μόνο ως έναν από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, αλλά και ως τον άνθρωπο που συνόδευσε μέσα από τα τραγούδια του έρωτες, χωρισμούς και σημαντικές στιγμές χιλιάδων ανθρώπων.

«Καλημέρα, τι καλημέρα; Τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει. Ο Γιώργος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Τραγούδησε τον έρωτα, κλάψαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του… Ένα λαϊκό παιδί που είχε πάνω του όλη την αστερόσκονη», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στάθηκε στη συνολικά βαριά επικαιρότητα της ημέρας. Όπως ανέφερε, η θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται να προστεθεί στο πένθος για τους δύο πιλότους, οι κηδείες των οποίων πραγματοποιούνται σήμερα. «Είναι μια μαύρη Πέμπτη θα έλεγα. Δεν είναι μόνο ο χαμός του Μαζωνάκη, όμως σήμερα είναι μια μαύρη Πέμπτη γιατί γίνονται οι κηδείες των δύο πιλότων. Βλέπετε ότι το ένα θλιβερό γεγονός ακολουθεί το άλλο», ανέφερε.

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Ραγίζει καρδιές το αντίο της κουμπάρας του Γιώργου Μαζωνάκη