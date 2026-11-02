Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Γιώτας Τσιμπρικίδου και του Άγγελου Ανδριανού, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του τραγουδιστή, Φυλλίτσα. Η ραδιοφωνική παραγωγός αποχαιρέτησε την αγαπημένη της πεθερά με ένα σπαρακτικό μήνυμα στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη όλων για την απώλειά της.

Το συγκινητικό αντίο της Γιώτας Τσιμπρικίδου

Η ραδιοφωνική παραγωγός επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια την πεθερά της με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη, τονίζοντας πως η παρουσία της θα συνεχίσει να συνοδεύει την οικογένεια, έστω και από ψηλά.

«Η κυρία Φυλλίτσα από τα ξημερώματα ταξιδεύει στο Φως, γίνεται Άγγελος για να προστατεύει τον Γιάννη της, τα τρία της αγόρια, τα έξι της εγγόνια και εμάς, τις νύφες της. Θα μας τραγουδάτε από εκεί ψηλά. Σας ευχαριστούμε για όλα Μητέρα της οικογένειας (και μια νέα ψυχούλα, η Φύλλια Αλεξάνδρα, είναι εδώ με το όνομά σας)».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giota Tsimprikidou (@giota_tsimprikidou)

Η σπαρακτική ανάρτηση του Άγγελου Ανδριανού για τη μητέρα του

Συντετριμμένος είναι και ο Άγγελος Ανδριανός, ο οποίος αποχαιρέτησε τη μητέρα του με μια μακροσκελή ανάρτηση.

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε τον φόβο που είχε από παιδί μήπως της συμβεί κάτι, αλλά και όλα όσα εκείνη του έμαθε και του πρόσφερε σε κάθε στάδιο της ζωής του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγάπη, στο τραγούδι και στην αγκαλιά που του χάριζε με κάθε αφορμή.

«Μάνα…..; Από παιδί φοβόμουν μην μου πάθεις κάτι… Και ήρθε αυτή η στιγμή….. Δεν φοβάμαι πια… Αλλά πονάει…. Πολύ… Σ’ ευχαριστώ για όλα μανούλα μου… Σ’ ευχαριστώ που ήσουν εσύ… Πάντα εκεί για μένα… Για τον μπαμπά… Για τα παιδιά σου… Αλλά και για όλα όσα έδωσες σε τόσους μαθητές σου…. Σε τόσες οικογένειες… Σ’ ευχαριστώ που με έμαθες να αγαπάω… Να τραγουδάω… Να αγκαλιάζω… Καλό Παράδεισο μανούλα μου… Γλυκιά μου Φυλλίτσα… 8/9/1947 – 1/11/2026».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggelos Andrianos (@aggelosandrianos)

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