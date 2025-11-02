Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες η Αγγελική Νικολούλη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA, έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας, με την οποία διατηρούσε βαθιά και στενή σχέση ζωής.

Η Αγγελική Νικολούλη είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούσαν την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 1/11, μετά από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Η δημοσιογράφος πληροφορήθηκε το θλιβερό είδηση μετά το τέλος της εκπομπής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 5/11, στον Πύργο, τον τόπο καταγωγής της.

«Άλλο ένα μακρύ τούνελ από τα πολλά που διασχίζω αυτόν τον μήνα μέχρι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Αρχίζουμε όμως και βλέπουμε το φως στην άκρη του. Κράτα γερά μανούλα!», είχε γράψει το 2019 για τη μητέρα της η Αγγελική Νικολούλη, σε μία από τις πολλές περιπέτειες υγείας που την ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια.

