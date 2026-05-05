Βαρύ πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου, η οποία αποχαιρέτησε με ένα σπαρακτικό μήνυμα στο Instagram τον αγαπημένο της ξάδερφο, Βασίλη. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε τις κοινές τους αναμνήσεις από την Ερμιόνη, αποκαλύπτοντας πως εκείνος ήταν που τη συνόδευσε στον γάμο της μετά την πρόωρη απώλεια του πατέρα της.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου μάλιστα, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τον γάμο της, στον οποίο την συνόδευσε, με την ίδια να γράφει χαρακτηριστικά:

«Καλό ταξίδι ξάδερφε μεγαλώσαμε μαζί, με συνόδευσες στον γάμο μου όταν πρόωρα έφυγε ο πατέρας μου. Από τότε με εγκαταλείπετε ένας ένας σιγά σιγά. Τόσο που αναρωτιέμαι μεγάλωσα πρόωρα ή εσείς φεύγετε νωρίς; Σε περιμένουν η Άννα και η Νάντη, οι πιο βιαστικές. Θα περπατήσετε στο Μπίστι, θα ρίξετε βουτιές από το Μαδέρι, θα πάτε στο περιβόλι, θα πάρετε τα ποδήλατα ως τα Μαντράκια και τα ευκάλυπτα. Ο Βασίλης μας, ο ψηλός, ο ανιψιός και βαφτιστήρι της μαμάς μου, ο γιός που δεν είχε και τον λάτρεψε σαν παιδί τη». Στην Ερμιόνη που μεγαλώσαμε μαζί, τόσα καλοκαίρια που αγαπήσαμε κι εσύ την απόλαυσες μέχρι το τέλος της ζωής σου. Σήμερα φεύγεις και παίρνεις ένα ακόμη κομμάτι από τα νιάτα μου. Να δω πόσο από μένα θα μείνει;», έγραψε η Ειρήνη Νικολοπούλου στην ανάρτησή της, συγκλονίζοντας με τα λόγια της.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου από τις αρχές του 2026 μετρά απώλειες, καθώς τον Φεβρουάριο έφυγε από τη ζωή και η αδερφή της, Άννα, ένας θάνατος που την συγκλόνισε.

