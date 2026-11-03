Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ελένη Καρποντίνη, καθώς έχασε τον πολυαγαπημένο της πατέρα ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, αναρτώντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Η Ελένη Καρποντίνη, μέσα από την ανάρτησή της μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία τους, χωρίς να αποκαλύπτει τα αίτια πίσω από τον χαμό του αγαπημένου της ανθρώπου. Μάλιστα, αρκέστηκε να γράψει μόνο το εξής: «Ο μπαμπάς μου… 12/04/1946 – 28/10/2026», χωρίς να παραθέτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Karpontini (@elenikarpontini)

Η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Ελένη Καρποντίνη είναι Ελληνίδα δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουνίου 1980. Αποφοίτησε από τη σχολή δημοσιογραφίας του ΑΝΤ1 και η πρώτη της δουλειά ήταν στη συντακτική ομάδα του πρώτου «Big Brother».

Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τα ρεπορτάζ της στις εκπομπές «I Love TV» του MEGA και «TV Τιγκλόν» του Alpha στο πλευρό του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Μαρίας Μπακοδήμου. Έχει διατελέσει συμπαρουσιάστρια στον «Πρωινό Καφέ» του ΑΝΤ1 και στο παιχνίδι δράσης «Wipe Out». Διατηρεί πολυετή παρουσία στα ερτζιανά, έχοντας αναλάβει δημοφιλείς πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Karpontini (@elenikarpontini)

Είναι παντρεμένη με τον Βασίλη Λιάτσο, γιο του γνωστού δημοσιογράφου Αιμίλιου Λιάτσου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο και παράλληλα βάφτισε τον πρώτο του γιο, Αιμίλιο, το 2017, ενώ το 2018 ήρθε στον κόσμο και ο δεύτερος γιος τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Karpontini (@elenikarpontini)

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