Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Ελίνα Κέφη, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας της. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η ίδια μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, το γνωστό μοντέλο των 90s δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Γεια σου μπαμπά μου»

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της γράψουν «συλλυπητήρια» κάτω από την ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elina Kefi (@elina_kefi)

Τα τελευταία χρόνια η Ελίνα Κέφη απέχει από τα media. Όπως είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της στο Happy Day το 2022 η ίδια δεν είχε δεχτεί κάποια νέα πρόταση να επιστρέψει.

«Δεν είχα κάποια πρόταση μετά για να κάνω κάτι κι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να νιώθω καλά με τους ανθρώπους που δουλεύω. Δεν βγαίνει καλό αποτέλεσμα αν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις και μου έχει συμβεί μια φορά. Υπάρχουν άνθρωποι που αν πούνε δυο λέξεις παραπάνω, θεωρούν ότι είναι οι κεντρικοί παρουσιαστές… Στην προκειμένη περίπτωση έφτασα στο σημείο να υψώσω τον τόνο της φωνής μου και να μαλώσω. Έγινε σχετικά πρόσφατα», δήλωνε η Ελίνα Κέφη.

govastiletto.gr -Ελίνα Κέφη: Γιόρτασε τα γενέθλιά της στο πλευρό του συζύγου της