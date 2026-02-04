Στο πένθος βυθίστηκε η ηθοποιός Μαρία Αντουλινάκη μετά τον θάνατο της πολυαγαπημένης της μητέρας. Η ίδια ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Άγριες μέλισσες», με τον ρόλο της Αγορίτσας, δεν μοιράζεται συχνά στα social media γεγονότα που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Ωστόσο, το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου η Μαρία Αντουλινάκη αποφάσισε να την αποχαιρετίσει τη μητέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση.

«Αντίο μανουλίτσα μου… δεν τα κατάφερα… Σου αφιερώνω το τραγούδι που μου τραγουδούσες προχθές μέσα στον πυρετό σου», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.